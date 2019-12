Asus ZenBook UX434FL-AI017T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch Asus ZenBook is met een gewicht van 1,3 kilo behoorlijk licht en daardoor makkelijk onderweg mee te nemen. Dankzij de Intel Core i5-processor, 8 GB werkgeheugen en de ruime 512 GB ssd is hij daarnaast behoorlijk snel. Ook heeft hij een GeForce MX250 grafische chip, maar verwacht daarvan niet teveel. Deze chip is te licht om soepel moderne games mee te spelen.