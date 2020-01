Asus ZenBook UX534FTC-AA052T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15 inch ZenBook UX534FTC-AA052T geeft bij rustig gebruik bijna 11,5 uur accuwerktijd. De SSD biedt 1000GB opslagruimte. Ook heeft Asus een GTX1050 grafische kaart ingebouwd, dus games spelen is mogelijk. Wij hebben deze laptop geleend van Bol.com. Wil je meer weten over de prestaties of over andere onderdelen zoals het scherm? Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap.