Compaq 15-h000sd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Van buiten ziet deze laptop er prima uit, de specificaties klinken ook best goed: 4 GB, 500 GB en een 15,6 inch scherm. Minpunt is de enorm trage E1-1200 processor van AMD. Daardoor is deze laptop heel erg langzaam. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,