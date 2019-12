Compaq Presario CQ58-d03SD (E2T65EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Trage laptop met matig scherm. Pluspunt is wel de 500 GB harde schijf waardoor er voldoende ruimte is voor je bestanden. De werktijd op de accu is met zo'n 4,5 uur ook zeer redelijk voor een laptop uit deze klasse. Helaas vallen de prestaties verder erg tegen. De ventilator van deze laptop draait vrijwel continu, hierdoor is hij ook in rust wat lawaaiig. Deze laptop heeft 0,6 aftrekpunten gekregen vanwege:teveel herrie(gezoem), matige kwaliteit van het scherm,