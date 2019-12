Dell G5 15 Gaming Laptop (cng5503)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze G5 15 Gaming Laptop hebben we begin mei 2019 gekocht bij Dell voor 1249 euro. Deze gaming laptop heeft een moderne rtx-videokaart aan boord die nog realistischere beelden kan weergeven. De procesor is een snelle i7-processor met 6 rekenkernen waarmee je ook andere taken dan games vlot kan uitvoeren. Daarnaast profiteer je van veel schijfruimte: een 128 GB ssd en een 1TB harde schijf. De ssd is wel wat klein, daardoor zul je games soms op de harde schijf moeten installeren waardoor je games minder snel laden. Je kunt er ook voor kiezen om de games die je vaak speelt op de ssd te zetten. Deze laptop erg zwaar: 2,7 kilo. Maar dat is niet vreemd voor een gaminglaptop. De accuwerktijd is 7,5 uur, wat juist behoorlijk goed is voor een dergelijke laptop.