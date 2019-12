Dell Inspiron 13 5000 2-in-1 2017 (5379)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dell Inspiron 13 5000 2-in-1 is verkrijgbaar via dell.com en is daar bekend onder bestelcode cn37901. Wij hebben de laptop begin september ingekocht voor 779 euro. Deze laptop heeft een omklapscherm en weegt maar 1,6 kilo. Het is een laptop met een processor die bestaat uit 4 kernen (de Intel Core i5-8250U). Veel andere verkrijgbare laptops hebben processoren met maximaal 2 kernen. De nieuwe processor zorgt voor goede prestaties. En dat maakt hem geschikt voor zwaardere taken. De accu, de ssd, het werkgeheugen en de wifi-module zijn te vervangen door de kap te verwijderen en die zit vast met 9 schroefjes. Het geheugen kun je maximaal uitbreiden tot 16 GB.