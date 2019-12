Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dell Inspiron 13 (7370-9696) hebben we geleend van fabrikant Dell. Op 9 maart bleek de laptop niet meer verkrijgbaar te zijn. Deze Dell heeft een omklapscherm en zo kun je hem op meerdere manieren gebruiken. Bijvoorbeeld als dikke tablet. De combinatie met een snelle i7 quad-core en een 256 GB maakt hem erg vlot. De accuwerktijd is zo'n 6 uur. Helaas vallen ook hier de beeldprestaties van het scherm tegen. Om de onderkant van de laptop te kunnen loshalen moet je eerst maar liefst 17 schroeven losdraaien. Daarna kun je accu, opslag en wifi-chip vervangen. Het werkgeheugen is vastgesoldeerd en kun je ook niet uitbreiden.