Dell Inspiron 14 7437

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Compacte laptop met een luxe uiterlijk. Hij weegt 1,87 kilo en is voorzien van een 14 inch aanraakscherm met standaard resolutie. Hoewel het een geen luxe IPS-scherm is zoals op tablets wordt toegepast is de beeldkwaliteit beter dan we gewend zijn. Pluspunt van dee laptop is ook de lange accuwerktijd: we halen ruim 9 uur! Minpunt is de trage harde schijf, waardoor het systeem als geheel soms een slome indruk maakt. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord,