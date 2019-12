Dell Inspiron 15 3000 (3531-8224)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Dell is heel kaal en traag. Hij functioneert, maar met deze trage processor is daarmee alles mee gezegd Hij heeft geen dvd-brander of vaste netwerkaansluiting. Ook zijn er maar twee USB-aansluitingen, beide USB 2.0. Minpunt is ook het minder prettige keyboard. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,