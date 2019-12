Dell Inspiron 15 3521

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Instaplaptop met een redelijk goed presterende processor. Maar wat deze laptop het meest interessant maakt is het aanraakscherm, daarmee werk je prettiger met Windows 8. Het heeft slechts 5 aanraakpunten (10 is beter), maar biedt desondanks prima functionaliteit. Door de aanraaklaag spiegelt het scherm wel heel erg. De vaste netwerkaansluiting is traag (100 mbit) Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,