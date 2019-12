Dell Inspiron 15 5000 2-in-1 (cn57901)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van Dell heeft een vlotte quad-core processor en een ruime 8 GB aan werkgeheugen aan boord. Samen met de 256 GB SSD zorgen zij voor een vlotte pc om mee te werken. Het gewicht is met 2,12 kilo aan de hoge kant. De accuwerktijd is ruim 7,5 uur en dat is erg goed. Je kunt zelf het geheugen en de SSD vervangen, maar daarvoor moet je wel de hele onderkant van de behuizing losschroeven. We hebben deze laptop voor €730 gekocht op www.dell.com. Je kunt hem daar vinden met de productcode CN57901.