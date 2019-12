Dell Inspiron 15 5000 2-in-1 (cn57902)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze luxe laptop heeft een omklapscherm waardoor je hem als een soort tent kunt neerzetten, bijvoorbeeld handig bij een presentatie. Dat is voor een laptop met een standaard 15 inch scherm niet erg gebruikelijk. De overige specificaties zijn van topniveau: een snelle quad-core Intel i7 en een ruime 512 GB SSD. Ook is er 16 GB aan werkgeheugen ingebouwd. Al met al kun je deze laptop gebruiken voor zware toepassingen, behalve voor games. Daarnaast kun je bij deze laptop zelf de SSD, het werkgeheugen en de accu vervangen, al is het daarvoor wel nodig om de behuizing aan de onderkant te openen. We kochten deze Dell Inspiron voor €944 via dell.nl. Je kunt hem daar vinden met de productcode cn57902.