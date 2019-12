Dell Inspiron 15 5000 2017 (cn57005)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Dell is niet optimaal samengesteld. De Intel Core i5 quadcore-processor is erg snel, maar de prestaties worden naar beneden gehaad door de tergend trage 1 TB harde schijf. Daardoor is hij in de praktijk stukken langzamer dan laptops met een minder krachtige processor. Ook de accuduur van zo'n 6 uur is niet heel erg bijzonder. Deze Dell Inspiron is alleen te koop via de webshop van Dell zelf. Ga naar https://www.dell.com/nl-nl en type in het zoekveld de productcode in (cn57005). Dell hanteert tot 2 mei 2018 gratis verzending op alle Inspiron en XPS systemen.