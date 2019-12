Dell Inspiron 15 5000 2017 (cn57006)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze versie van de Dell Inspiron 15 5000-serie heeft een zeer snelle Intel Core i7 quadcore-processor, 8 GB aan uitbreidbaar werkgeheugen en een snelle 128 GB SSD. Daarmee is hij ruim snel genoeg voor vrijwel alle computertaken. Daarnaast zit er een 1 TB harde schijf in voor extra opslag. De laptop is alleen te koop via de webshop van Dell zelf. Ga naar https://www.dell.com/nl-nl en type in het zoekveld de productcode in (cn57006). Wij kochten hem begin februari in voor €799. Dell hanteert tot 2 mei 2018 gratis verzending op alle Inspiron en XPS systemen.