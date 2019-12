Dell Inspiron 17 5000 2017 (cn77004)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dell Inspiron 17 5000 2017 met artikelcode cn77004 hebben we begin februari voor 999 euro gekocht bij Dell.com. Je vind hem op de Dell-site door te zoeken op cn77004. Dit model van Dell heeft een ruim 17 inch scherm en een snelle quad-core i7-processor aan boord. Ook valt hij op door de grote hoeveelheid opslagcapaciteit: 2256 GB (2TB harde schijf en 256 GB SDD). Het werkgeheugen van 16 GB is al behoorlijk ruim, maar het is ook nog uit te breiden naar 24 GB. De AMD Radeon grafische processor voegt weinig toe. Ook weegt hij maar liefst 2,7 kilo en dat is erg zwaar, maar voor een grote laptop geen grooit issue. Het scherm is wat beter dan wat we in deze klasse gewoonlijk zien, maar echt goed is het ook weer niet. De ingebouwde vaste netwerkaansluiting is handig, maar slechts 100 mbit/s.