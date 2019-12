Dell Inspiron 17 7000 2-in-1 2017 (CN77301)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dell Inspiron 17 7000 2-in-1 is 2 november 2017 ingekocht via dell.com voor 899 euro. Je vindt hem op Dell's site door te zoeken op artikelnummer CN77301. Hij is voorzien van een glanzend aanraakscherm en het is een 2-in-1, meestal zijn dat compacte lichte laptops. Maar deze Dell is alles behalve dat: 17,3 inch groot en 2,75 kilo zwaar! Typisch een vervanger van je desktop dus. Er zit een redelijk goede videochip in, maar voor echt gamen schiet hij tekort. De Core i5-processor is erg snel en van de laatste generatie (8250U). Maar de prestaties worden teniet gedaan door de langzame traditionele harde schijf, die wel veel opslagruimte biedt (namelijk 1000 GB). Standaard is de laptop voorzien van 12 GB werkgeheugen, dat is al behoorlijk veel en je kunt het verder uitbreiden naar 16 GB. Vreemd genoeg heeft Dell op deze grote laptop geen ruimte gevonden voor een vaste netwerkaansluiting, als je dat belangrijk vindt ben je genoodzaakt een los kastje te kopen die je plaatst op de snelle us