Dell Inspiron 17R 5721

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een forse laptop met een 17 inch scherm. De specificaties zijn opmerkelijk, de processor is een dual-core Intel Core i7. Dat type wordt vaak in slanke laptops toegepast, in deze klasse vind je vaak de veel snellere quad-core processors. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,