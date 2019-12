Dell Latitude 3330-0904

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Compacte laptop, gewicht 1,45 kilo en zeer degelijk. Sterk punt is de goede accuduur: bijna 7,5 uur, ook het keyboard is een pluspunt: de aanslag is erg prettig. Wel veert het een beetje door. Opvallend: wat geleverd met Windows 7 Professional.