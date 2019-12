Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dell Latitude E5570-J992X is begin januari 2017 aangeschaft bij Paradigit en op dat moment was hij ook te koop bij 4Launch, Alternate en Whinkel. De laptop heeft een Core i5-processor en dat maakt hem in beginsel vlot. De 500 GB harde schijf biedt veel opslagruimte, maar maakt de laptop onnodig trager. Er wordt nog Windows 7 Professional meegeleverd. In de doos vinden we echter een DVD met WIndows 10, maar dat moet je (indien gewenst) zelf installeren.