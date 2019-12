Dell Vostro 3560 (998-17811)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Forse, zware stevige laptop. Verder onopvallende prestaties. De Core i3 is redelijk vlot, de harde schijf is met 500 GB voldoende en ook heeft deze laptop voldoende aansluitingen. Het scherm is mat, geen topper en heeft de standaard 1366x768 beeldpunten die ook veel andere laptops bieden. De WiFi is behoorlijk goed: geschikt ook om 5 GHz netwerken te ontvangen. Veel laptops bieden alleen 2,4 GHz. Opvallend: het keyboard heeft geen los numeriek gedeelte. Veel laptops van dit formaat hebben dat wel. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord,