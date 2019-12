Dell Vostro 5468 (4W59W)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Vostro 5468 (4W59W) is op 9 juni 2017 onder andere te koop bij Azerty, 4Launch, Coolblue en Whinkel. Volgens Dell is hij bedoeld voor zakelijk gebruik, maar hij is gewoon verkrijgbaar in de consumentenshops. Dat hij voor zakelijke klanten is bedoeld is te zien aan het feit dat de Pro-versie van Windows is meegeleverd. De prestaties van deze laptop zijn dankzij de vlotte i5-processor en 256 GB SSD best goed. De scherpte van het 14 inch scherm is niet al te hoog door de lage resolutie van 1366x768 beeldpunten (pixels), dat is geen full hd. De accu, de opslag, het geheugen en de wifi-adapter kun je vervangen door 10 schroeven los te draaien en de kap los te wrikken. Houdt de schroevendraaier bij de hand om die onderdelen los te halen.