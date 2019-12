Dell XPS 11

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bijzonder apparaat: mini laptop van slechts 1,13 kilo met een scherm dat je kunt omklappen. Zo is hij ook als tablet bruikbaar. De Intel Core i5-processor is veel trager dan gewoonlijk, maar tevens ook zuiniger. Toch is het systeem vlot, dat komt door de SSD. Toch is dit apparaat niet aanbevelenswaardig: hij heeft geen echte toetsen waardoor het tikcomfort afwezig is. Deze laptop heeft 1 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,