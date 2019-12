Dell XPS 12

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bijzondere laptop. Heeft een kantelbaar scherm. Dat scherm zit in een frame en kan omgedraaid worden. Zo is het een laptop en tablet in één. Gewicht voor een tablet is met 1,5 kg relatief zwaar, voor een laptop juist licht. Erg goed maar klein scherm: 12,5 inch Full HD met IPS-technologie. Dus uitstekende kleurweergave. Weinig aansluitingen. Snelle SSD, maar weinig opslagruimte. Er is standaard geen beveiligingssoftware geïnstalleerd. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,