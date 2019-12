Dell XPS 13 2017 (CNX93R01)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dell XPS 13 2017 is voor 1299 euo aangeschaft via Dell haar eigen site. Je vindt de laptop met behulp van de bestelcode CNX93R01. Deze kleine laptop heeft een supersnelle quad-core Intel Core i5-processor aan boord. Bovendien is de processor van de zeer recente 8ste generatie. Gecombineerd met de 256 GB SSD maakt het deze laptop tot een behoorlijk snel apparaat. Dat terwijl hij maar 1,26 kilo weegt. De accuwerktijd is uitstekend van deze laptop. We haalden een werktijd van 12,5 uur! Een snelle vaste netwerkaansluiting ontbreekt, maar de huidige wifi-standaard 802.11ac wordt gelukkig ondersteund. Het bestaande werkgeheugen is vastgesoldeerd, maar is wel uit te breiden naar 8GB.