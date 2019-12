Dell XPS 13 (9343-8451)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer lichte en compacte laptop: slechts 1,26 kilo zwaar. Dankzij de Core i7-processor is hij echter behoorlijk snel, verder heeft hij een prachtig scherm met een hele hoge resolutie. Foto's en dergelijke komen daardoor prachtig naar voren. Nadeel is wel dat de ventilator vrij snel aanspringt, en het scherm wel een dunne rand heeft, maar ook een klein opstaand randje. Daardoor zijn de veegbewegingen van Windows niet altijd even makkelijk te doen. De behuizing voelt erg degelijk aan.