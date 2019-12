Dell XPS 13 9370 2018 (cnx37001)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dell XPS 13 9370 is een luxe laptop, weegt maar 1,21 kilo en heeft wel een snelle processor aan boord. Minpunt is het glanzende scherm en dat er alleen de nieuwe usb-c-aansluitingen aanwezig zijn. Standaardapparaten kunt u dus niet zomaar aansluiten. Ondanks de goede prestaties biedt hij een goede accuwerktijd van bijna 10 uur! We kochten de XPS 13 met artikelnummer cnx37001 begin januari 2018 voor 1349 euro via dell.com. Vul artikelcode cnx37001 in op dell.com en zolang hij nog verkrijgbaar is vind je zijn huidige prijs. Accu en opslag zijn te vervangen, maar het werkgeheugen en de wifi-module zijn vastgesoldeerd.