Dell XPS 15 2016 (CNX95601)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dell XPS 15 is ingekocht op dell.nl en is daar te vinden met de Dell E-Value-code CNX95601. De Dell XPS 15 is een grote laptop met een snelle Core i5 processor met vier kernen. Daardoor is hij erg snel. Ook de grafische kaart biedt goede prestaties. De keuze voor een harde schijf is vreemd. Een SSD zou logischer zijn. De prestaties van de harde schijf worden wel iets verbeterd door een slimme cache. De accu, de SSD en de wifi-module kun je zelf vervangen. Daarvoor moet je een plaat lostrekken nadat je eerst 10 schroeven hebt verwijderd en dat vonden we behoorlijk lastig. Het werkgeheugen is niet vervangbaar, want dat zit vastgesoldeerd.