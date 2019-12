Dell XPS 15 9570 (2018)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dell XPS 15 2018 (bnx97003) is een slanke krachtpatser met een gewicht van maar 1,9 kilo. Desondanks dat is hij voorzien van een snelle i7-processor met 6 rekenkernen en een GeForce GTX 1050 videochip. In combinatie met het 16 GB grote geheugen kan hij behoorlijk zware games en toepassingen goed aan. Ook de accuwerktijd is geen tegenvaller: ruim 13 uur! We hebben deze laptop geleend van Dell. Op 23 april was hij alleen verkrijgbaar via https://www.dell.com/nl-nl, voor €1540. Je vindt precies dezelfde uitvoering door te zoeken op de code 'bnx97003'.