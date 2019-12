Dell XPS 15 9575 2-in-1 (cn95702)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een luxe 15-inch laptop van Dell met een bijzondere samenstelling. De moderne Intel Core i5-processor is zeer snel en geschikt voor verreweg de meeste toepassingen. Het meest interessant is nog de geïntegreerde grafische chip van AMD, de grote concurrent van Intel. Deze opvallende samenwerking leidt ertoe dat de laptop beter geschikt is voor gamen dan een laptop met alleen (CPU en GPU)-chips van Intel. Dat maakt hem echter nog geen echte gamers laptop: gamen op hoge instellingen en met een hoge framerate is er nog niet bij. De accuwerktijd is meer dan 7 uur, dat is vrij goed voor een laptop met dergelijke krachtige specificaties. Ook kun je het aanraakscherm omklappen waardoor je de laptop als een soort dikke tablet kunt gebruiken.