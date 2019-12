Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HKC N13RA kochten we begin maart bij HKC Europe BV via Bol.com voor slechts 220 euro. De laptop met een full hd 13,3 inch scherm heeft een trage Celeron-processor aan boord. Ook de opslag is maar 32 GB groot en dus kun je maar nauwelijks bestanden meenemen. Voor de meeste taken is deze laptop te langzaam. De wifi-chip heeft geen ondersteuning voor de laatste standaard, maar presteert toch redelijk. Opslag, werkgeheugen en wifi-chip zijn niet te vervangen, ze zijn vastgesoldeerd. De accu is wel vervangbaar. De meegeleverde stroomnetadapter heeft een Engelse aansluiting. Via het meegeleverde verloopstuk gebruik je hem zonder problemen in Nederland. Wel jammer dat het verloopstuk lelijk is vastgeplakt, dat hadden we liever los gezien. Bekijk de afbeeldingen.