HP 14-ac102nd (L2S45EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een simpele laptop in een eenvoudige kunststof behuizing. Dankzij het 14 inch grote scherm is hij wat kleiner van stuk dan gebruikelijk. Hij weegt slechts 2,02 kilo en is voorzien van een bescheiden Intel Celeron-processor en slechts 2 GB werkgeheugen. Dat maakt hem langzaam en dat maakt dat je hem beter niet zwaar kunt belasten. Opvallend is dat deze laptop geen snelle USB-poorten biedt, alleen drie langzame USB 2.0-aansluitingen.