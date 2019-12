Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 14-am002nd (X8M76EA) is een langzame laptop met een trage processor. Hij heeft slechts 32 GB opslag ingebouwd en daarom is er nauwelijks ruimte voor programma's en bestanden. Je kunt waarschijnlijk niet zonder een geheugenstick of externe harde schijf. De netwerktechniek is erg traag. Deze laptop heeft 0,8 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,