Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 14-am012nd (Z5B64EA) stond begin juli 2017 in de folder van Expert, waar wij de laptop ook hebben ingekocht voor 199 euro. De 14 inch laptop heeft jammer genoeg een trage Intel Celeron-processor. De opslag van deze laptop is maar 32 GB groot en dat betekent dat er nauwelijks ruimte is voor je bestanden. De netwerkaansluitingen zijn erg traag, wifi werkt enkel op 2,4 GHz. Voor het vervangen van de accu hoef je enkel wat schuifjes om te zetten, waarna de oude accu is te verwijderen. Jammer genoeg zijn het kleine opslaggeheugen en het werkgeheugen vastgesoldeerd en niet vervangbaar. De wifi-module kun je vervangen door de onderkant van de laptop open te maken. Hiervoor verwijder je 8 schroeven, waarvan er 2 zijn verstopt onder de voetjes.