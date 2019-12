Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de HP 14-bp013nd 25 januari 2018 ingekocht bij Expert voor 339 euro. We zagen de laptop ook verkrijgbaar bij andere winkels zoals MediaMarkt, 4Launch en Wehkamp. Deze laptop heeft minimale specificaties, maar valt op door zijn witte kleur. De 14-bp013nd maakt gebruik van verouderde wifi-technologie en kan alleen gebruik maken van de 2,4 GHz wifiband, terwijl de meeste laptops ook gebruik kunnen maken van de 5 GHz-wifiband. De processor is niet zo snel en komt uit de Pentium-serie van Intel. De opslag is maar 64 GB groot en eigenlijk in de praktijk te klein. De accuduur is met zo'n 6 uur redelijk te noemen. Accu, opslag, werkgeheugen en wifi-chip zijn te vervangen door de laptop te openen (9 schroeven).