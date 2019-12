HP 14-bp014nd (2FQ54EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 14-bp014nd is op 27 november 2017 voor 422 euro aangeschaft bij Informatique. We zagen de laptop ook liggen bij o.a. Bol, BCC, Wehkamp, Electronic Partner en Expert. Deze kleine laptop heeft een slimme configuratie. De Pentium processor is niet zo snel, maar de ssd van 128 GB is weliswaar klein, maar maakt hem wel werkbaar. Pluspunt is ook het lage gewicht van slechts anderhalve kilo. De Wifi is langzaam, door het gebruik van de oudere 802.11n-standaard,