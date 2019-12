Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

BCC is de shop waar de eind januari 2018 de HP 14-bp020nd hebben aangeschaft voor 479 euro. We zagen dat de laptop goed verkrijgbaar was. Hij lag in bijna elke BCC vestiging, maar ook bij o.a. Wehkamp, Expert, 4Launch, Alternate, MyCom en Informatique. Deze laptop heeft een Core i3-processor en die biedt redelijke prestaties. De opslagruimte is 128 GB groot en dat is net voldoende als je niet te veel bestanden mee wil nemen. Met zo'n 7 uur biedt hij ook een redelijke accuwerktijd. Deze laptop gaat niet makkelijk open, maar vervolgens kunt je wel geheugen, ssd en wifi aanpassen. Het werkgeheugen kun je zelfs uitbreiden van 4GB naar 16GB.