De HP 14-bp080nd (2LC99EA) is begin september door ons gekocht bij BCC voor 349 euro. De laptop werd gepromoot in de BCC-folder en leek op dat moment alleen bij BCC verkrijgbaar. De Celeron-processor maakt deze laptop niet zo snel. Hij heeft ook maar 64 GB opslag aan boord en dat is in de praktijk te weinig. De werktijd op de accu is met ruim 7,5 uur best goed. Het werkgeheugen en de opslagchip zijn vastgesoldeerd, dus kun je niet vervangen. De accu en wifi-module zijn wel vervangbaar, hiervoor moet je wel eerst de kap van de laptop verwijderen die vast zit met 3 schroefjes. Het geheugen kun je maximaal uitbreiden tot 12 GB.