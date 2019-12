Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 14-cf1923nd hebben we halverwege juli 2019 ingekocht bij Coolblue voor 449 euro. Het is een compacte 14 inch laptop met een gewicht van 1,4 kilo. De 128 GB ssd is eigenlijk te klein en dus zal je snel een externe schijf of geheugenstick nodig hebben. De i3-processor waarvoor HP heeft gekozen is best vlot en geschikt voor gewoon gebruik, ben je veeleisend dan heb je een snellere chip nodig. De accuduur is 7,5 uur.