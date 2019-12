Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 14-cf1932nd kochten wij 15 juli 2019 bij Coolblue voor 449 euro. Deze 14 inch laptop weegt maar 1,42 kilo. Ook heeft hij een 512 GB SSD aan boord en door de combinatie van de i5-processor en 8 GB werkgeheugen is hij snel genoeg om vlot mee te werken. Wel jammer dat de wifi-chip gebruik maakt van een verouderde standaard, waardoor hij slechts op 1 wifi-band werkt. Nieuwere versies ondersteunen meerdere banden wat zorgt voor een hogere draadloze snelheid en/of minder storingen. Natuurlijk hebben we o.a. gemeten hoe lang hij werkt op een volgeladen accu en hoe hoog de schermkwaliteit is. Bekijk de resultaten hieronder. Is er niets te zien? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. Klik op de groene 'word lid-knop' bovenaan deze pagina voor meer informatie. De eerste 7 dagen zijn gratis.