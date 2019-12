Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 14-ck0910nd hebben we halverwege augustus 2018 gekocht bij Coolblue voor 499 euro. Deze compacte laptop heeft een i3-processor aan boord die snel genoeg is voor gewoon gebruik. De capaciteit van de ssd is maar 128 GB en dat kan wel eens te weinig zijn (Doordat o.a. Windows ruimte inneemt blijft er maar 89,1 GB opslagruimte over). Het gewicht van de HP is maar 1,5 kilo en dat maakt hem geschikt om veel mee te nemen. De accuwerktijd is ruim acht uur en dat is best goed. De HP 14-ck0910nd open je door slechts 6 schroefjes los te draaien en de onderkant open te trekken. Daarna zijn accu, opslag, werkgeheugen en wifi-module te vervangen. Stel dat je de standaard kleine SSD wil vervangen voor een groter exemplaar, dan is dat mogelijk.