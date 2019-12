Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 14-ck0950nd hebben we 21 januari 2019 gekocht bij Coolblue voor 599 euro. Het is een 14 inch-laptop en hij weegt maar 1,52 kilo. De processor is een vlotte i5 met 4 rekenkernen, maar ssd biedt slechts 128 GB opslagruimte en dat kan in de praktijk te weinig zijn. De accuwerktijd is zo'n 7 uur.