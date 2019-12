HP 14-ck1950nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14 inch laptop is met een gewicht van 1,5 kilo aan de lichte kant. Je kunt hem daarmee vrij makkelijk meenemen. Een minpunt is de kleine ssd van maar 128 GB, die zit al snel vol waarna je bent aangewezen op externe opslag. Wel is het fijn dat hij uitgerust is met een vlotte Intel Core i5-processor. Hij werkt net geen 7 uur op een accu. De prestaties van het scherm van deze laptop scoren net een voldoende.