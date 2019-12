Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 14-dg0001nd hebben we halverwege maart 2019 voor slechts 299 euro gekocht bij Wehkamp. Daanaast zagen we dat deze laptop in veel vestigingen van BCC lag en ook verkrijgbaar was bij andere webshops. De HP weegt maar 1,45 kilo. De specificaties zijn zeer bescheiden en dat maakt hem langzaam, maar nog altijd geschikt om bijvoorbeeld mee te mailen. De opslagruimte is slechts 64 GB, hier zou je weleens tekort aan kunnen komen. De kwaliteit van het scherm is ook niet top en de resolutie ervan is een stuk lager dan full hd. Maar de accuduur is 11 uur en dat is wel weer erg goed. De laptop wordt standaard geleverd met Windows 10S, de gehandicapte versie van Windows 10. Deze kun je naar keuze aanpassen naar de volledige versie.