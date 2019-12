HP 14-dg0003nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze HP-laptop heeft echte basisspecificaties: hij is traag en heeft nauwelijks opslag. Dat maakt hem vrijwel voor niets geschikt. Zelfs de wifi-chip is matig waardoor internetten over het algemeen ook vrij traag is op deze laptop. Pluspunt is het gewicht van anderhalve kilo, maar ook voor onderweg is hij niet geschikt. Daar is de accuduur van vijf uur niet goed genoeg voor.