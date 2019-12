Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 14S-dq0610nd hebben wij in september 2019 gekocht bij BCC voor 599 euro. Deze 14 inch laptop is voorzien van een met een vlotte i3-processor, 8GB geheugen en een 256 GB SSD. Wil je meer over weten over deze laptop? Bekijk de testresultaten. Is er niets te zien? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. Klik op de groene 'word lid-knop' bovenaan deze pagina voor meer informatie. De eerste 7 dagen zijn gratis.