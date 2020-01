Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Wij kochten de HP 14s-dq1610nd begin december 2019 voor 600 euro bij BCC. Hij weegt maar 1,37 kilo en biedt een 14 inch scherm: zeer geschikt om mee te nemen dus. Ben je benieuwd naar onze oordelen over het scherm, de accuduur en de prestaties? Bekijk ze onder het kopje testresultaat voor meer details. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap.