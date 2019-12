HP 14s-dq1615nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop is behoorlijk makkelijk mee te nemen dankzij het relatief lage gewicht van 1,38 kilo en het 14-inch schermformaat. Het is een van de eerste laptops met een Intel Core i5-processor uit de gloednieuwe 10e generatie. Die is in de praktijk ongeveer even snel als een Core i7 uit de vorige generatie. Minpunten zijn de kleine 128 GB ssd en de beperkte 4 GB aan werkgeheugen. De opslag is net te klein en het werkgeheugen loopt vol als je veel programma's gebruikt. We hebben deze laptop geleend van HP.