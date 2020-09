HP 14s-dq1953nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop weegt 1,35 Kilogram en heeft een scherm van 14-inch. Dat is behoorlijk licht. Hij heeft 256 GB opslagruimte, dat is voor de meeste mensen voldoende. Opstarten gaat snel, maar is merkbaar. Het rekenwerk onder water wordt gedaan door een Intel Core i5 1035G1. Dat is een snelle chip. Voor onze oordelen over bijvoorbeeld snelheid, scherm, accu, wifi en toetsenbord bekijk je de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap.