HP 15-ac170nd (V4N25EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met een eenvoudige vormgeving, een mat scherm en niet zo snelle Core i3. Ondanks die processor is hij best vlot in het dagelijks gebruik, dankzij de SSD. Heeft helaas wel trage netwerkvoorzieningen. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,