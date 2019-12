HP 15-ay081nd (W9U95EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-ay081nd was eind augustus 2016 alleen verkrijgbaar bij MediaMarkt en de laptop is daar toen ingekocht voor €299. Het is een simpele laptop met redelijke prestaties dankzij de SSD. Die biedt wel weinig capaciteit (128 GB). Dat is krap maar voldoende zo lang je er niet je hele foto- en/of filmverzameling op wilt stallen. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,